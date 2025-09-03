Insigne, niente Parma. L'ad Cherubini: "La rosa è completa, in attacco tante soluzioni"

Federico Cherubini, ad del Parma, chiude le porte all'arrivo di Insigne. L'ex capitano del Napoli, accostato anche alla Lazio, non giocherà al Tardini e dunque il suo ritorno in Italia si complica. Il dirigente ha parlato proprio delle trattative in entrata e in uscita nel corso di un’intervista a La Gazzetta di Parma.

"Se stiamo facendo un pensiero su Insigne? No, la rosa è a posto e in attacco abbiamo ottimi giocatori e tante opzioni. Leoni? Ho sempre detto che la volontà della società, condivisa con la proprietà, era di tenere Giovanni: e lui ha sempre detto che sarebbe rimasto volentieri. Abbiamo anche rifiutato un’offerta del Newcastle, più vantaggiosa di quella arrivata poi dal Liverpool. Quando si sono fatti avanti i Reds, i piani sono cambiati: sia perché l’offerta era molto interessante, sia perché Giovanni ha fatto capire di essere molto contento di approfittare di questa chance“.