Ufficiale Inter, addio a Sommer: il portiere si svincola e ora è libero a zero

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Il rapporto tra l’Inter e Yann Sommer si è ufficialmente concluso, con il club nerazzurro che ha salutato il portiere svizzero al termine della sua esperienza in squadra. Il giocatore, arrivato con l’obiettivo di garantire esperienza e sicurezza tra i pali, lascia ora la società dopo la naturale scadenza del contratto che lo legava ai colori nerazzurri. Sommer conclude così il suo percorso in Italia e si trova attualmente libero sul mercato, pronto a valutare nuove opportunità professionali.

Inter, addio a Yann Sommer dopo la scadenza del contratto

Con la scadenza del contratto, Yann Sommer, anni 37, portiere dell'ultimo scudetto, diventa dunque un giocatore svincolato e può ora scegliere liberamente la sua prossima destinazione. L’Inter, dal canto suo, chiude una parentesi importante nel ruolo di portiere, ringraziando il calciatore per il contributo fornito durante la sua permanenza.