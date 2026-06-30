Inter, addio a Sommer: il portiere si svincola e ora è libero a zero
Il rapporto tra l’Inter e Yann Sommer si è ufficialmente concluso, con il club nerazzurro che ha salutato il portiere svizzero al termine della sua esperienza in squadra. Il giocatore, arrivato con l’obiettivo di garantire esperienza e sicurezza tra i pali, lascia ora la società dopo la naturale scadenza del contratto che lo legava ai colori nerazzurri. Sommer conclude così il suo percorso in Italia e si trova attualmente libero sul mercato, pronto a valutare nuove opportunità professionali.
Inter, addio a Yann Sommer dopo la scadenza del contratto
Con la scadenza del contratto, Yann Sommer, anni 37, portiere dell'ultimo scudetto, diventa dunque un giocatore svincolato e può ora scegliere liberamente la sua prossima destinazione. L’Inter, dal canto suo, chiude una parentesi importante nel ruolo di portiere, ringraziando il calciatore per il contributo fornito durante la sua permanenza.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro