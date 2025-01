Ufficiale Inter-Atalanta, le formazioni: Gasperini fa turnover, fuori tutti i big davanti

L'Inter difende, per il terzo anno consecutivo, la Supercoppa italiana. L'Atalanta fa a Riyadh il suo esordio nella competizione. Ma non è Davide contro Golia, anche al netto del 4-0 rifilato in campionato dai nerazzurri di Milano a quelli di Bergamo. In Arabia Saudita, del resto, va in scena una sfida tra le prime in classifica del campionato di Serie A: appuntamento alle 20, fischia l'arbitro Daniele Chiffi di Padova. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Simone Inzaghi conferma in blocco l'undici di partenza visto a Cagliari. Darmian torna a disposizione ma parte dalla panchina: in attacco ci sono Thuram e Lautaro, che non segnano nella stessa partita da 237 giorni.

Gian Piero Gasperini sorprende tutti. Fuori in un colpo solo Lookman, De Ketelaere e Pasalic: Samardzic, Brescianini e Zaniolo compongono il terzetto d'attacco. Sorpresa anche a centrocampo, dove agirà Scalvini, alla prima da titolare dopo il rientro dall'infortunio, in coppia con De Roon. Fuori anche Ederson.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Scalvini, Ruggeri; Brescianini, Samardzic; Zaniolo. Allenatore: Gian Piero Gasperini.