Inter, brutte notizie per Chivu: un big non recupera e salta il derby

Inter, brutte notizie per Chivu: un big non recupera e salta il derbyTuttoNapoli.net
Oggi alle 20:20
di Francesco Carbone

Brutte notizie per l’Inter in vista del derby di domenica contro il Milan. Come riportato da Sky Sport, Denzel Dumfries non riuscirà a recuperare dal problema alla caviglia e salterà la stracittadina. Buone notizie invece per Manuel Akanji, rientrato oggi dagli impegni con la Nazionale: il difensore ha subito ripreso ad allenarsi con il gruppo.

Sulla fascia destra, dunque, è molto probabile che tocchi a Carlos Augusto, chiamato a interpretare un ruolo quasi inedito per lui. Proseguono invece le terapie, insieme a Dumfries, anche Raffaele Di Gennaro, Matteo Darmian ed Henrikh Mkhitaryan, tutti indisponibili per Inter-Milan.