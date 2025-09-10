Inter, Carlos Augusto non ha dubbi: "Siamo sempre i favoriti per lo Scudetto"

Il difensore dell'Inter, Carlos Augusto, è intervenuto ai media a margine del "Premio Gentleman Fair Play" a Milano. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "La favorita per lo Scudetto? Io dico sempre l'Inter. Dobbiamo giocare ogni campionato per vincerlo, faremo di tutto affinché possa succedere".

Sulle ambizioni: "Abbiamo la motivazione di fare bene quest'anno. Sappiamo che alla fine della scorsa stagione non è successo quello che volevamo, questo ti fa venire più voglia di fare bene per i tifosi e per noi".

Sui nuovi arrivi: "Ho ringraziato per l'acquisto di Luis Henrique, così posso parlare un po' di portoghese anche durante la giornata. Il nostro è da sempre un gruppo molto unito, una famiglia, e quest'estate sono arrivati dei bravi ragazzi che vogliono imparare e aiutare la squadra. Questo fa la differenza. Tutti si sono integrati bene e credo che possano fare bene quest'anno".

Sul derby d'Italia con la Juve: "Non siamo riusciti a fare quello che volevamo contro l'Udinese, ma siamo abituati a giocare big match come quello di sabato con la Juve. Siamo concentrati sul nostro lavoro, ascoltiamo il mister e faremo di tutto per vincere contro i bianconeri. Queste partite vengono decise dai dettagli. Loro stanno bene e sarà una partita difficile. Noi dobbiamo restare concentrati e pensare a quello che dobbiamo fare, proveremo a vincerla a Torino".