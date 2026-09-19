Roma-Inter, che show! Gasp parte a razzo, Chivu rimonta di nuovo: finisce 2-2

vedi letture

Roma-Inter termina 2-2: doppiette di Koné e Lautaro, le due squadre restano appaiate in testa alla Serie A prima della sosta

Termina sul risultato di 2-2 il match dello Stadio Olimpico tra Roma e Inter, valido per la quinta giornata di Serie A. Una partita spettacolare, caratterizzata da 90 minuti di ritmo, intensità e proposta: le due squadre si affrontano a viso aperto senza risparmiarsi. Nel primo tempo partono a razzo i giallorossi di Gian Piero Gasperini: è Manu Koné a firmare il doppio vantaggio. Nella ripresa, la formazione di Cristian Chivu - che è andata sotto di due reti per la quarta gara consecutiva - riesce di nuovo a rimettere in piedi il risultato: sale in cattedra Lautaro Martinez che risponde alla doppietta di Koné. Nel finale nessuno riesce a trovare il guizzo decisivo per la vittoria. Roma e Inter si dividono la posta in palio e vanno alla sosta nazionali a pari punti in testa alla classifica.

Serie A, la classifica dopo Roma-Inter 2-2

1 - Roma 13 punti, 14 gol fatti e 3 gol subiti

2 - Inter 13 punti, 15 gol fatti e 8 gol subiti

3 - Cagliari 12 punti, 5 gol fatti e 2 gol subiti

4 - Como 10 punti, 9 gol fatti e 4 gol subiti

5 - Lazio 10 punti, 6 gol fatti e 3 gol subiti

6 - Milan 8 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti

7 - Frosinone 7 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti

8 - Juventus 7 punti, 6 gol fatti e 4 gol subiti

9 - Sassuolo 7 punti, 9 gol fatti e 9 gol subiti

10 - Napoli 6 punti, 6 gol fatti e 5 gol subiti

11 - Atalanta 6 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti

12 - Lecce 6 punti, 5 gol fatti e 7 gol subiti

13 - Udinese 4 punti, 8 gol fatti e 11 gol subiti

14 - Torino 4 punti, 5 gol fatti e 8 gol subiti

15 - Monza 4 punti, 8 gol fatti e 12 gol subiti

16 - Fiorentina 3 punti, 5 gol fatti e 11 gol subiti

17 - Bologna 2 punti, 3 gol fatti e 6 gol subiti

18 - Parma 1 punto, 2 gol fatti e 6 gol subiti

19 - Genoa 1 punto, 2 gol fatti e 8 gol subiti

20 - Venezia 0 punti, 4 gol fatti e 11 gol subiti