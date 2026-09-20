Napoli in striscia positiva contro la Fiorentina: il dato che fa sorridere Allegri

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Oggi alle 00:00Notizie
di Francesco Carbone
Il Napoli ha vinto le ultime quattro sfide di Serie A contro la Fiorentina e punta a prolungare la striscia positiva al Franchi.

Il Napoli arriva alla sfida contro la Fiorentina forte di una striscia positiva nei precedenti più recenti in Serie A. Gli azzurri hanno infatti vinto tutte le ultime quattro gare disputate contro la Viola, realizzando complessivamente 10 gol e subendone appena 3. Un rendimento che rappresenta un precedente favorevole per la squadra di Massimiliano Allegri, chiamata a dare continuità al successo ottenuto contro il Bologna.

Napoli a caccia del quinto successo consecutivo

La serie attuale assume ancora più valore considerando la storia del Napoli nella massima serie. Gli azzurri, infatti, hanno battuto la Fiorentina in cinque incontri consecutivi soltanto una volta: è accaduto tra il 1988 e il 1990. La sfida del Franchi può quindi permettere alla squadra di Allegri di eguagliare un dato che manca da oltre trent'anni.