Inter, Chivu: "Rumore dei nemici? Non ascolto, spreco di energie"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 3-0 contro la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni.

Più bello il gol di Calhanoglu o quello di Sucic?

"Più belli tutti e tre. Era importante la vittoria, reagire e continuare il nostro cammino. Oggi abbiamo tirato fuori una buona prestazione, di attenzione e di maturità. Forse nel primo tempo siamo stati un po' poco cattivi davanti all'area, ma nel secondo abbiamo aggiunto quello che ci mancava e siamo riusciti a sbloccarla".

Come mai non è entrato in campo sul primo gol?

"Dovevo dire due cose alla squadra, ho approfittato del gol per cambiare delle cose che non mi piacevano. Chiedo scusa agli arbitro se ogni tanto eccedo".

Sente un clima da rumore dei nemici?

"Non sto ad ascoltare quello che si dice, è uno spreco di energie. Sono dentro a questo progetto, sto cercando con i ragazzi e lo staff di completare le mancanze di questo gruppo sul piano fisico e mentale. Non mi interessa quello che dicono gli altri".

Cosa le piace di più di allenare una grande squadra?

"Di me parlo poco. All'inizio ero molto preoccupato e piano piano inizio a divertirmi".