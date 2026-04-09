Inter, Chivu sorride: tre titolarissimi in gruppo, un solo indisponibile verso Como

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L’Inter può guardare con maggiore fiducia al prossimo impegno di campionato. In vista della sfida contro il Como, in programma domenica sera, arrivano segnali incoraggianti dall’infermeria nerazzurra dopo le apprensioni emerse nell’ultima gara contro la Roma.

Nella seduta odierna, infatti, Alessandro Bastoni, Marcus Thuram e Lautaro Martinez hanno lavorato regolarmente con il resto del gruppo. I tre erano usciti dal match precedente con qualche acciacco, tanto da essere visti con il ghiaccio a fine partita, ma le loro condizioni non destano più preoccupazione. Tutti e tre si candidano quindi per una maglia dal primo minuto nella gara contro la squadra allenata da Cesc Fàbregas, un appuntamento importante per la corsa nerazzurra in campionato.

Non arrivano invece novità positive per Yann Bisseck. Il difensore prosegue nel suo percorso di recupero dopo il risentimento ai flessori della coscia destra, lo stesso problema che lo aveva già costretto a saltare l’ultima uscita.