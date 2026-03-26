Inter, Chivu trema: Calhanoglu fuori per infortunio in Turchia-Romania

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Dopo la vittoria per 1-0 della Turchia sulla Romania, la squadra guidata da Montella affronterà la vincente della sfida tra Slovacchia e Kosovo.

Brutte notizie per l'Inter di Cristian Chivu. Durante il match dei playoff per la qualificazione al Mondiale tra Turchia e Romania, il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanohlu è dovuto uscire dal campo per infortunio. Per il giocatore si tratterebbe di un problema al polpaccio sinistro e ora resta da capire se Calhanoglu sarà disponibile per il prossimo impegno della nazionale turca.

Prossimo turno dei playoff

Dopo la vittoria per 1-0 della Turchia sulla Romania, la squadra guidata da Montella affronterà la vincente della sfida tra Slovacchia e Kosovo. Il match è in programma martedì 31 marzo e sarà decisivo per la qualificazione al Mondiale.