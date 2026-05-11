Lautaro e Thuram giurano amore eterno all'Inter: "Magari apriamo un ristorante insieme"

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Lautaro Martinez e Marcus Thuram si raccontano. E lo fanno insieme, uno accanto all'altro, nell'intervista concessa a Sky Sport

Lautaro Martinez e Marcus Thuram si raccontano. E lo fanno insieme, uno accanto all'altro, nell'intervista concessa a Sky Sport dopo la vittoria dello Scudetto. Nel primo estratto, i due attaccanti dell'Inter parlano del proprio futuro: Lautaro Martinez: "Oggi qua sono molto felice, per tutto quello che ho creato in questo club con tanto sacrificio e tanto lavoro. Insieme alla mia famiglia, questa è la mia seconda casa. Oggi posso dire di essere molto felice, di avere un contratto lungo e di pensare solo all'Inter. La mia famiglia è felice, ha un ristorante qua, non ho motivo di pensare ad altre cose. Penso solo ad alzare trofei e fare gol".

Marcus Thuram: "Io non ho ristoranti a Milano… In futuro chissà, magari potremmo chiamarlo Thula, un mix argentino e francese. Scherzi a parte siamo felicissimi tutti, l'Inter è una squadra speciale che ti fa sentire a casa ogni giorno. Come Lauti ho un contratto con l'Inter e per adesso sto benissimo qua".