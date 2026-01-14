Ufficiale Inter-Lecce, le formazioni: Chivu fa turnover, riposano tre titolari

Prosegue il programma dei recuperi della 16esima giornata di Serie A e, dopo l'apertura con Napoli-Parma, questa sera alle ore 20:45 tocca all'Inter scendere in campo, nella sfida casalinga di San Siro contro il Lecce.

Chivu cambia un po' di uomini nella sua Inter, in nome del turnover: in difesa Akanji riposa e fa posto ad Acerbi al centro della retroguardia, sulla fascia destra si ferma Luis Henrique e al suo posto gioca Diouf, così come sul lato opposto Dimarco riposa e viene sostituito da Carlos Augusto nell'undici di partenza dei nerazzurri. A centrocampo, con Calhanoglu infortunato, torna tra i titolari Mkhitaryan, in attacco spazio alla coppia con Bonny e Thuram.

Nel Lecce, Di Francesco è costretto a fare i conti con numerose assenze. Ma il tecnico dei salentini regala subito l'esordio da titolare a uno dei volti nuovi appena portati in dote dal mercato di gennaio, l'israeliano Gandelman che agisce da mezzala di centrocampo. In difesa, come preventivato, al posto dello squalificato Gaspar gioca Siebert. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Lecce.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Bonny, Thuram.

Allenatore: Cristian Chivu.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Maleh, Coulibaly, Gandelman; Pierotti, Stulic, Sottil.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.