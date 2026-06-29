Inter, Mkhitaryan annuncia: "Giocherò ancora un anno, poi penserò al ritiro"

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Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, parla del suo futuro e fa capire che tra un anno potrebbe lasciare l'Italia e il calcio.

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha visitato l'Academy del Pyunik e ha parlato del suo futuro, chiarendo la sua idea ai più giovani: "Cercherò di giocare ancora un anno, poi capirò se è il momento di concludere la mia carriera o no e cosa vorrei fare. Non posso ancora dire cosa farò, perché non ci ho ancora pensato, anche se ci sono molte opportunità, devo scegliere la migliore per me", si legge su FCInterNews.

Mkhitaryan ha ancora un desiderio

L'armeno ha proseguito, spiegando che non ha intenzione di ritirarsi ora: "Non posso permettermi di fermarmi a metà, di non finire quello che ho iniziato. Voglio chiudere in bellezza e spero di giocare ancora un anno, dopodiché sarà tutto più chiaro". Chiosa finale con i ringraziamenti: "Saluto tutti. Sono grato alla società calcistica, al direttore, a tutti i presenti, ai bambini. Non potete immaginare quanto io sia orgoglioso di essere qui, provo tante emozioni, sono molto felice. Sono molto emozionato. È sempre bello tornare dove tutto è iniziato