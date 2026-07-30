Banda sparito, ds Lecce: "Temiamo sia successo qualcosa che non c'entri col calcio"

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Lameck Banda non si trova da giorni e il Lecce comincia a essere seriamente preoccupato: dell'esterno nessuno ha notizie.

La situazione legata a Lameck Banda inizia a farsi inquietante. Lo zambiano ha fatto perdere le tracce da 15 giorni ed è irriperibile anche per il suo agente. L'irritazione sta lasciando spazio alla preoccupazione, come ha dichiarato il direttore sportivo del Lecce, Stefano Trinchera. Sulle colonne del Corriere del Mezzogiorno il dirigente ha dichiarato in merito: "Ormai da due settimane non abbiamo più notizie di Banda, così come non ne hanno i suoi agenti. Iniziamo tutti ad essere preoccupati che possa essere accaduto qualcosa che non c'entri col calcio".

Banda sparito, escluse ormai questioni legate al mercato

Si supponeva infatti che il giocatore si fosse impuntato nel voler andare via considerando l'offerta pervenuta dall'Al-Fateh, ma ritenuta non adeguata dal Lecce. Il club saudita ormai è passato oltre andando su altri giocatori. Nel frattempo il Lecce ha congelato il suo stipendio e valuta provvedimenti disciplinari. Ma prima ci sarà da capire che cosa sta succedendo.