Futuro allenatore del Napoli? Pisacane: “Sono ambizioso, ma oggi ho un altro sogno”

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Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, parla del suo futuro e del sogno di allenare un giorno il Napoli, squadra della sua città.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Pisacane ha parlato anche delle sue ambizioni future e della possibilità, un giorno, di sedere sulla panchina del Napoli, club della sua città. L'allenatore del Cagliari, però, ha sottolineato il forte legame con la squadra rossoblù, considerata una vera e propria casa dopo il percorso vissuto in Sardegna.

Pisacane e il sogno Napoli: "Prima voglio portare in alto il Cagliari"

Alla domanda sulla possibilità di allenare il Napoli in futuro, Pisacane ha risposto: "Il Cagliari per me è casa, quindi già lo sto facendo. Il mio sogno è portare in alto questa squadra, poi in futuro tutti hanno ambizione. Io immaginerei di fare le coppe col Cagliari, il problema non è chi allenerò, il problema è se non dovessi riuscire a combattere per traguardi importanti perché significherebbe che avrei fallito i miei obiettivi”.