Banda, mistero risolto? L’esterno del Lecce torna a postare sui social

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Lameck Banda continua a essere al centro del caso di mercato del Lecce. L’esterno zambiano ha mostrato sui social immagini dei suoi allenamenti

Lameck Banda prova a tranquillizzare tutti sulle sue condizioni fisiche, ma resta ancora lontano dal Lecce. L’esterno zambiano, finito al centro delle attenzioni nelle ultime settimane per la sua mancata presenza agli allenamenti, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram due storie che lo mostrano impegnato nel lavoro quotidiano: una mentre corre su un campo da calcio indoor e un’altra durante una seduta intensa in palestra. Il giocatore sembra quindi essere in buone condizioni, ma la sua assenza continua a rappresentare un caso per il club salentino.

A fare chiarezza sulla situazione è stato il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera, che in mattinata ha espresso tutta la propria preoccupazione per il mancato rientro del calciatore: "Ormai da due settimane non abbiamo più notizie di Banda, così come non ne hanno i suoi agenti. Iniziamo tutti ad essere preoccupati che possa essere accaduto qualcosa che non c’entri col calcio".

Trinchera sul futuro di Banda: “Situazione anomala, pensiamo anche a problematiche personali”

Il dirigente giallorosso ha poi spiegato che la trattativa con il club maggiormente interessato all’esterno sembra ormai essersi raffreddata: "La squadra che lo voleva (l'Al Fateh, ndr), da confidenze raccolte, è ormai andata oltre, facendo offerte ad altri calciatori con gli stessi parametri e quindi non sarebbe più intenzionata a prenderlo".

Trinchera ha quindi escluso, almeno per il momento, una strategia legata al mercato e ha ipotizzato altre motivazioni alla base della vicenda: "Inizio a pensare che dietro a questa vicenda non ci sia una strategia per ottenere dal Lecce chissà cosa, piuttosto che esista qualche problematica personale. Purtroppo abbiamo iniziato a pensare anche noi in questa direzione, perché quello che sta succedendo è qualcosa di molto anomalo".