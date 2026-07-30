Ufficiale Niente Bologna per Lucca: i felsinei annunciano l'arrivo di un altro centravanti

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Oggi alle 14:30 Serie A di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone di Fonti preferite

Lorenzo Lucca era stato accostato al Bologna, che invece ha chiuso per Dovbyk dalla Roma: è arrivata anche l'ufficialità.