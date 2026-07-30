Castro alla Roma, il retroscena: ci aveva provato la Fiorentina offrendo ingaggio più alto

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Santiago Castro è ufficialmente un nuovo attaccante della Roma. Prima della chiusura dell'operazione, però, la Fiorentina ha tentato un inserimento

Santiago Castro è ufficialmente il nuovo numero 9 della Roma. Per assicurarsi l'attaccante argentino classe 2004, il club giallorosso ha raggiunto un accordo con il Bologna sulla base di 35 milioni di euro, ai quali si aggiungono bonus e il 10% sulla futura rivendita lasciato alla società rossoblù. Un investimento importante che, però, ha rischiato di complicarsi nelle fasi finali della trattativa.

La Fiorentina ci ha provato, ma Castro ha mantenuto la parola data alla Roma

Secondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb, durante la negoziazione si è inserita anche la Fiorentina. Il direttore sportivo Fabio Paratici ha tentato un affondo last minute, mettendo sul tavolo una proposta economica superiore a quella della Roma. Ai 2,1 milioni di euro netti a stagione garantiti dal club giallorosso fino al 2031, la Fiorentina avrebbe infatti risposto con un'offerta da 2,5 milioni di euro netti. Nonostante l'ingaggio più elevato proposto dal club viola, Castro ha scelto di rispettare l'impegno preso con la Roma. La possibilità di giocare la Champions League e la volontà di mantenere la parola data ai giallorossi hanno convinto il centravanti argentino a raggiungere la squadra allenata da Gian Piero Gasperini.