Il Como domina e vince, ma di misura: 2-1 al Parma, Fabregas al 2° posto
Termina sul risultato di 2-1 il match del Sinigaglia tra Como e Parma, valido per la quarta giornata di Serie A. I lariani vincono di misura, pur dominando il gioco come loro consueto: 3.24xG a fronte dei 1.22 degli avversari, che hanno comunque creato delle occasioni importanti. In gol due difensori: Ramon al 23' del primo tempo e Kaiki all'83' della ripresa, inutile ai fini del risultato la rete di Romero nel recupero. La squadra di Cesc Fabregas, ancora imbattuta, si piazza al secondo posto in classifica, in attesa del match dell'Inter.
Serie A, la classifica dopo Como-Parma 2-1 e Torino-Roma 0-2
1 - Roma 12 punti, 12 gol fatti e 1 gol subito
2 - Como 10 punti, 9 gol fatti e 4 gol subiti
3 - Lazio 10 punti, 6 gol fatti e 3 gol subiti
4 - Inter 9 punti, 8 gol fatti e 3 gol subiti
5 - Cagliari 9 punti, 4 gol fatti e 2 gol subiti
6 - Milan 8 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti
7 - Frosinone 7 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti
8 - Juventus 7 punti, 6 gol fatti e 4 gol subiti
9 - Sassuolo 7 punti, 8 gol fatti e 7 gol subiti
10 - Napoli 6 punti, 6 gol fatti e 5 gol subiti
11 - Atalanta 6 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti
12 - Lecce 6 punti, 5 gol fatti e 7 gol subiti
13 - Udinese 4 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti
14 - Torino 3 punti, 4 gol fatti e 7 gol subiti
15 - Fiorentina 3 punti, 5 gol fatti e 11 gol subiti
16 - Bologna 1 punto, 2 gol fatti e 5 gol subiti
17 - Parma 1 punto, 2 gol fatti e 6 gol subiti
18 - Monza 1 punto, 6 gol fatti e 11 gol subiti
19 - Genoa 1 punto, 2 gol fatti e 8 gol subiti
20 - Venezia 0 punti, 4 gol fatti e 11 gol subiti
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