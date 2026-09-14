Il Como domina e vince, ma di misura: 2-1 al Parma, Fabregas al 2° posto

vedi letture

Termina sul risultato di 2-1 il match del Sinigaglia tra Como e Parma, valido per la quarta giornata di Serie A. I lariani vincono di misura, pur dominando il gioco come loro consueto: 3.24xG a fronte dei 1.22 degli avversari, che hanno comunque creato delle occasioni importanti. In gol due difensori: Ramon al 23' del primo tempo e Kaiki all'83' della ripresa, inutile ai fini del risultato la rete di Romero nel recupero. La squadra di Cesc Fabregas, ancora imbattuta, si piazza al secondo posto in classifica, in attesa del match dell'Inter.

Serie A, la classifica dopo Como-Parma 2-1 e Torino-Roma 0-2

1 - Roma 12 punti, 12 gol fatti e 1 gol subito

2 - Como 10 punti, 9 gol fatti e 4 gol subiti

3 - Lazio 10 punti, 6 gol fatti e 3 gol subiti

4 - Inter 9 punti, 8 gol fatti e 3 gol subiti

5 - Cagliari 9 punti, 4 gol fatti e 2 gol subiti

6 - Milan 8 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti

7 - Frosinone 7 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti

8 - Juventus 7 punti, 6 gol fatti e 4 gol subiti

9 - Sassuolo 7 punti, 8 gol fatti e 7 gol subiti

10 - Napoli 6 punti, 6 gol fatti e 5 gol subiti

11 - Atalanta 6 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti

12 - Lecce 6 punti, 5 gol fatti e 7 gol subiti

13 - Udinese 4 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti

14 - Torino 3 punti, 4 gol fatti e 7 gol subiti

15 - Fiorentina 3 punti, 5 gol fatti e 11 gol subiti

16 - Bologna 1 punto, 2 gol fatti e 5 gol subiti

17 - Parma 1 punto, 2 gol fatti e 6 gol subiti

18 - Monza 1 punto, 6 gol fatti e 11 gol subiti

19 - Genoa 1 punto, 2 gol fatti e 8 gol subiti

20 - Venezia 0 punti, 4 gol fatti e 11 gol subiti