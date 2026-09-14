Roma, Gasperini sulla corsa Scudetto: "Inter la più forte, ma il Como gli è vicino"

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Gian Piero Gasperini indica l’Inter come riferimento della Serie A ma avverte: il Como viaggia forte ed è ormai molto vicino ai nerazzurri

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul Torino, grazie alla quale è salito in testa alla classifica. Di seguito le sue parole.

Quanta curiosità c'è di vedere la sua Roma nella sfida contro l'Inter?

"Abbiamo un po' di giorni per prepararla. L'anno scorso c'era molta differenza: soprattutto al ritorno abbiamo preso una brutta scoppola, anche se da li è nata poi la vera Roma, con un'escalation non solo di risultati ma di atteggiamento, comportamenti e mentalità. All'andata in casa, invece, fu una partita molto più combattuta in cui prendemmo gol subito e forse meritavamo qualcosa in più. È chiaro che l'Inter è la squadra di riferimento del nostro campionato per tutti, una squadra forte indicata giustamente da tutti come la più forte, anche se io considero che il Como vada molto forte ed sia molto vicino. Quindi per noi sarà un'occasione per misurarci e vedere di fare meglio delle ultime partite".

Un difensore come Balerdi chi le ricorda nella sua carriera per caratteristiche?

"E un difensore forte, molto forte, moderno, fisicamente prestante e veloce. Adesso non posso scomodare certi nomi... Il non plus ultra di tutti nel ruolo di difensore centrale era Baresi, chiaramente. Senza andarlo a scomodare, per l'interpretazione del ruolo, l'aggressività, la velocità nei recuperi e la partecipazione al gioco, Baresi era il numero uno in assoluto e nessuno lo tocca. Però, come caratteristiche, è un difensore con quel tipo di doti".

Si parla molto nelle ultime settimane della coppia Dybala-Malen, un'intesa nata proprio otto mesi fa a Torino con l'assist dell'uno e il gol dell'altro. A distanza di otto mesi, quanta soddisfazione c'è per il percorso fatto con questi ragazzi?

"C'è soddisfazione da parte di tutti. È una bellezza anche per i tifosi e per chi ama il calcio vedere due campioni che riescono a materializzare in pratiche da gol e situazioni pericolosissime praticamente in ogni partita. È chiaro che sono due giocatori che, oltre a essere forti individualmente, si completano benissimo: hanno questi incastri importantissimi che riescono a tradurre in gol in tante gare."