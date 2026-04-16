Isaksen in difficoltà, da Roma: "Ma contro il Napoli si esalta sempre"
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Scrivono da Roma, in vista di sabato: Isaksen, come già accaduto in passato, si è fermato nel momento del decollo, quando sembrava pronto a prendersi definitivamente la Lazio. Lo si legge sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. I tifosi della Lazio dunque sperano che il giocatore possa ritrovarsi proprio a Napoli, squadra contro la quale storicamente si è sempre esaltato.
"Proprio contro gli azzurri il danese ha spesso trovato alcune delle sue migliori prestazioni. Partite di ritmo, di strappi, di personalità, di gol (come quello memorabile al Maradona della scorsa stagione). Quelle in cui riesce a fare la differenza, accendendo la squadra e trascinandola negli ultimi metri".
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