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Monza-Napoli, i convocati di Juric: assente un ex della sfida

Monza-Napoli, i convocati di Juric: assente un ex della sfidaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:05Serie A
di Francesco Carbone
Il Monza ha ufficializzato i convocati da Ivan Juric per la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 20:45 al Brianteo. Non c’è Michael Folorunsho.

Il Monza ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Napoli, valida per la nona giornata di Serie A 2026-27. Al termine della rifinitura della vigilia, l’allenatore Ivan Juric ha selezionato 25 calciatori per la sfida in programma mercoledì 28 ottobre alle 20:45 allo stadio Brianteo. Tra gli assenti figura Michael Folorunsho, ex centrocampista azzurro.

Monza-Napoli, i 25 convocati di Juric

Di seguito l’elenco completo dei calciatori a disposizione di Ivan Juric per la partita contro il Napoli: Tornqvist, Goglichidze, Lucchesi, Antov, Mangas, Foe Ondoa, Varela, Cutrone, Forson, Akinsanmiro, Ngonge, Birindelli, Thiam, Colombo, Zeballos, Bakoune, Ciurria, Touré, Colpani, Strajnar, Carboni, Robinson, Mota Carvalho, Kouadio e Mout.