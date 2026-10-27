La Lazio vola! Gattuso batte 6-2 il Sassuolo e per ora si porta a +14 su Allegri
La Lazio travolge il Sassuolo 6-2 al Mapei Stadium al termine di una gara ricca di colpi di scena: otto reti, due rigori falliti e un’espulsione che condiziona pesantemente la partita. La squadra biancoceleste sblocca il risultato dopo appena due minuti con Taylor, bravo a sfruttare un pallone involontariamente servito da Lipani. Il Sassuolo reagisce e trova il pareggio con Thorstvedt, la cui conclusione viene deviata da Sutalo e finisce alle spalle di Mandas. La Lazio, però, riprende subito il controllo della gara: Isaksen firma il 2-1 con un mancino di prima intenzione, poi Floriani Mussolini allunga le distanze sfruttando un assist illuminante di Taylor. Al 30’ il Sassuolo resta in dieci uomini proprio per l’espulsione di Thorstvedt, punito per un intervento in ritardo su Zaccagni. Nel finale del primo tempo Sebastiano Esposito accorcia le distanze, ma la risposta biancoceleste è immediata: Zaccagni segna di testa su cross di Isaksen e fissa il risultato sul 4-2 all’intervallo.
Noslin protagonista, due rigori sbagliati: la Lazio chiude sul 6-2
Nella ripresa lo spettacolo continua, anche se la Lazio spreca due occasioni dal dischetto. Il primo rigore viene assegnato per un fallo di mano di Cinquegrano, ma Zaccagni si fa ipnotizzare da Turati, che blocca la conclusione centrale. Poco dopo, però, Noslin trova il quinto gol con una splendida conclusione a giro dal limite dell’area, dopo aver ricevuto il pallone proprio da Zaccagni. La Lazio conquista quindi un secondo penalty per un fallo di Caleta-Car su Isaksen: questa volta si presenta Frattesi, ma Turati intuisce anche il suo tiro e respinge. A chiudere definitivamente i conti ci pensa ancora Noslin, che firma la doppietta personale con un destro potentissimo dal limite, spedendo il pallone sotto l’incrocio dei pali. Il 6-2 finale consegna alla Lazio tre punti pesanti e la vetta solitaria con 25 punti, in attesa della sfida dell’Inter contro il Venezia. I biancocelesti si portano così momentaneamente a +14 sul Napoli di Allegri.
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