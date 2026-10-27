Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali: le scelte di Gasperini e Pisacane
La Roma cambia volto in vista della sfida contro il Cagliari, con Gian Piero Gasperini che sceglie di far ruotare diversi elementi della rosa in un momento fitto di impegni. Prima della sosta, i giallorossi saranno attesi da altre due gare di campionato e da un appuntamento in Champions League nell’arco di una settimana. La novità principale riguarda l’attacco, dove Santiago Castro partirà dal primo minuto al posto di Malen, inizialmente in panchina. In difesa spazio a Koulierakis, preferito a Hermoso, con Mancini e Ndicka a completare il reparto. Fuori dai titolari anche Balerdi e Mora, mentre sulla trequarti agirà Soulé insieme a Cristante. A centrocampo, invece, le scelte ricadono su Pisilli e De Roon.
Cagliari, le scelte di Pisacane: Fadera e Nzola in attacco
Novità anche in casa Cagliari, dove Pisacane lascia inizialmente in panchina Daniel Maldini e Mendy e si affida a un 3-5-2, almeno sulla carta. La coppia offensiva sarà composta da Fadera e Nzola, chiamati a guidare l’attacco rossoblù. Davanti al portiere Caprile, il terzetto difensivo sarà formato da Ze Pedro, Mina e Rodriguez. Sugawara e Obert agiranno sulle corsie esterne, con Deiola, Romano e Adopo a completare la linea mediana. Calcio d’inizio alle 20:45 allo stadio Olimpico.
Le formazioni ufficiali di Roma-Cagliari
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Koulierakis; Lulli, Pisilli, de Roon, Molina; Soulé, Cristante; Castro. Allenatore: Gasperini.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez; Sugawara, Deiola, Romano, Adopo, Obert; Fadera, Nzola. Allenatore: Pisacane.
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