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Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti e Sarri

Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali: le scelte di Spalletti e SarriTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:15Serie A
di Antonio Noto
Juventus-Atalanta, ufficiali le scelte di Spalletti e Sarri: Kolo Muani e Krstovic guidano gli attacchi.

Alle ore 18 all’Allianz Stadium va in scena Juventus-Atalanta, sfida che mette di fronte la squadra di Luciano Spalletti e quella allenata da Maurizio Sarri. Sono state comunicate le formazioni ufficiali: i bianconeri si affidano a Kolo Muani come riferimento offensivo, sostenuto da Conceicao e Alajbegovic, mentre tra i pali c’è Vicario. Nell’Atalanta spazio invece al tridente formato da De Ketelaere, Krstovic e Rowe.

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; Celik, McKennie, Douglas Luiz, Nico Gonzalez; Conceicao, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Ederson, Samardzic, Kessié; De Ketelaere, Krstovic, Rowe. All. Sarri.