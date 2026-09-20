Tonfo Como, il Frosinone non finisce di sorprendere! Palmisani para tutto, primo ko per Fabregas
Il Frosinone batte 2-0 il Como allo Stirpe e ritrova la vittoria in campionato alla quinta giornata. La squadra di Massimiliano Alvini sfrutta le occasioni con maggiore concretezza e si affida a un super Palmisani, decisivo nel respingere i numerosi tentativi degli ospiti. A sbloccare la gara è Calò, con una conclusione deviata da Milla, mentre nel recupero del primo tempo Kvernadze finalizza una ripartenza e firma il raddoppio.
Palmisani ferma il Como, annullato il tris di Raimondo
Nella ripresa Fabregas prova a cambiare la partita inserendo Ricci, Kean e Jesus Rodriguez, ma Palmisani continua a essere protagonista, negando più volte il gol ai lariani. Il Como crea ma non riesce a concretizzare, mentre il Frosinone sfiora anche il terzo gol con Raimondo. Nel finale proprio quest’ultimo trova il 3-0 in contropiede, rete poi annullata dopo la revisione del VAR per un fallo in attacco. Finisce 2-0: prima sconfitta stagionale per il Como, mentre il Frosinone conquista tre punti preziosi.
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