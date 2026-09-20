Il Parma supera di misura il Genoa: prima vittoria per Cuesta, De Rossi resta a un punto

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Il Parma batte 2-1 il Genoa e trova la prima vittoria: decide Almqvist, De Rossi resta a un punto.

Il Parma supera 2-1 il Genoa al Tardini e conquista la prima vittoria in campionato, salendo a quota quattro punti. Tre punti importanti anche per Carlos Cuesta, che può affrontare la sosta con maggiore serenità dopo le voci sul suo futuro. Situazione opposta per Daniele De Rossi: i rossoblù restano fermi a un punto dopo cinque giornate, con un pareggio e quattro sconfitte. A decidere la sfida sono le reti di Romero e Almqvist, intervallate dal momentaneo pareggio di Osmajic.

Osmajic illude il Genoa, Almqvist regala i tre punti al Parma

Dopo un avvio favorevole agli ospiti, il Parma sblocca la partita al 38' con Romero, bravo a superare Ostigard e battere Bijlow con un destro dal limite. Nella ripresa il Genoa aumenta la pressione e al 70' trova l'1-1 con Osmajic, ma il pareggio dura appena dieci minuti: Almqvist, liberato da Elphege, supera Marcandalli e firma il definitivo 2-1. Nel finale Vitinha prova a evitare la sconfitta, ma i crociati resistono e conquistano un successo pesante.