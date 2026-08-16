Juventus, cambio di rotta per la porta: frenata Martinez, accelerata per Vicario

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Juventus accelera per Vicario: contatti col Tottenham dopo le difficoltà per Dibu Martinez.

La Juventus accelera nella ricerca del nuovo portiere e torna con decisione su Guglielmo Vicario, attualmente al Tottenham. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la dirigenza bianconera avrebbe cambiato strategia dopo le difficoltà emerse per Emiliano “Dibu” Martinez. Per l'argentino dell'Aston Villa, oltre alle elevate richieste economiche del club inglese, pesano le valutazioni relative a un problema a un dito della mano. Gli ultimi controlli effettuati in Inghilterra avrebbero escluso, almeno per il momento, la necessità di un intervento chirurgico, ma la Juventus non vorrebbe correre rischi in prospettiva.

Juventus-Vicario, contatti intensificati con il Tottenham: ore decisive

Con la pista Martinez che si è progressivamente raffreddata, la Juventus ha quindi intensificato i contatti per Vicario, portiere da tempo presente nella lista della dirigenza e accostato anche al Napoli. Le condizioni per arrivare all'estremo difensore italiano sarebbero diventate più favorevoli e i dialoghi con il Tottenham avrebbero subito una forte accelerazione. La trattativa entra così nella sua fase più importante, con l'asse Torino-Londra particolarmente caldo e le prossime ore che potrebbero risultare decisive per il ritorno di Vicario in Italia.