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Juventus, continua il restyling dirigenziale: addio anche a Modesto

Juventus, continua il restyling dirigenziale: addio anche a ModestoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:50Serie A
di Fabio Tarantino

Con una nota ufficiale, la Juventus ha comunicato la fine del rapporto contrattuale con l'ormai ex dt François Modesto. A seguito di risoluzione consensuale, Il dirigente termina la sua avventura in bianconero a quasi un anno dalla sua nomina. 