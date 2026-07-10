Roma, Greenwood sfuma? Ora nel mirino un esterno accostato al Napoli

vedi letture

Roma, sfuma Greenwood: D’Amico valuta nuovi profili per la trequarti

La Roma rischia di perdere definitivamente Mason Greenwood, attaccante inglese seguito a lungo dai giallorossi e ormai vicino a lasciare l’Olympique Marsiglia per trasferirsi al Fenerbahce. Il club turco è pronto a garantirgli un ingaggio importante e questo scenario costringe la Roma a cambiare strategia sul mercato, andando alla ricerca di alternative per rinforzare il reparto offensivo e, in particolare, la trequarti.

Ndoye e Uzun nel mirino: la Roma studia le prossime mosse

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo dei capitolini Tony D’Amico avrebbe individuato due profili su cui concentrare l’attenzione. Il primo è Dan Ndoye, nome già emerso nei giorni scorsi: l’esterno svizzero conosce bene la Serie A dopo l’esperienza al Bologna ed è attualmente in forza al Nottingham Forest. L’altro obiettivo è invece una nuova pista, quella che porta a Can Uzun, talento classe 2005 dell’Eintracht Francoforte già accostato anche ad altri club italiani, tra cui Milan e Napoli. La valutazione del giovane trequartista rappresenta però il principale ostacolo: il club tedesco chiede infatti circa 45 milioni di euro, cifra considerata elevata dalla Roma. Nonostante ciò, i giallorossi ritengono possibile aprire un dialogo e D’Amico proverà a sfruttare i margini per intavolare una trattativa.