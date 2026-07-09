Khalaili pronto per l'Inter: visite mediche in arrivo, il retroscena della trattativa

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Khalaili all'Inter, Romano svela i retroscena: accordo chiuso e visite mediche imminenti.

Mentre Mario Gila è già arrivato a Milano per iniziare la sua nuova avventura con il Milan, anche Anan Khalaili è pronto a raggiungere il capoluogo lombardo, ma destinazione Inter. L'esterno israeliano sosterrà nelle prossime ore le visite mediche prima della firma sul contratto con il club nerazzurro, che ha definito l'operazione con l'Union Saint-Gilloise. Sull'affare è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, che attraverso il proprio canale YouTube ha ricostruito tutte le tappe della trattativa e svelato alcuni retroscena sull'operazione.

Il retroscena sull'affare Khalaili-Inter

"L'operazione è stata chiusa in giornata. C'è stato un incontro, come avevo anticipato ieri: vi avevo detto che ci sarebbe stato un faccia a faccia diretto tra Inter e Union Saint-Gilloise. Aveva poco senso parlare di offerte da 20 milioni, richieste da 30, rilanci a 21, 23 o bonus vari. È stata una trattativa diretta tra i due club, senza intermediari. E quando le operazioni sono dirette, invece di scambiarsi offerte scritte, si tratta verbalmente. Ed è esattamente quello che è successo. L'incontro è stato decisivo. Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha definito l'operazione per 25 milioni di euro più bonus. Questi sono i contorni dell'affare, che si avvicinerà ai circa 30 milioni richiesti, partendo da una base fissa di 25. Con il giocatore c'è un accordo per cinque anni, con uno stipendio da 2,2 milioni di euro netti a stagione.

In queste ore ha parlato anche il padre del giocatore, spiegando che c'era la possibilità di andare all'Ipswich, in Premier League, che offriva 30 milioni. Ma Khalaili ha voluto solo l'Inter. C'erano anche altre squadre interessate. Ci tengo a precisare una cosa: l'Inter, dopo il mancato arrivo di Palestra, non ha trattato altri esterni. L'obiettivo iniziale era proprio Palestra, poi l'operazione è saltata perché il Chelsea lo ha soffiato ai nerazzurri. Da quel momento in avanti, l'Inter si è concentrata esclusivamente su Khalaili. L'Inter non ha mai trattato Dodô, non ha mai trattato Vanderson. Si è parlato nelle ultime 24-48 ore dell'idea Vanderson nel caso in cui non fosse arrivato Khalaili, ma parliamo di un giocatore che costa 35-40 milioni di euro, quindi un'ipotesi fuori mercato. Soprattutto, l'Inter non ha mai voluto distrarsi dal proprio obiettivo, anche per dimostrare concretamente a Khalaili che le parole erano realtà".