Foto Milan, Gila è arrivato a Milano: domani visite mediche e firma

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Gila atterra a Milano: visite mediche e firma con il Milan, ecco le cifre dell'affare.

Mario Gila è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il difensore spagnolo è atterrato all'aeroporto di Milano Linate dopo aver salutato la Lazio e i suoi tifosi (In calce lo scatto realizzato da TMW). Poche ore prima della partenza, il classe 2000 aveva confermato il trasferimento ai cronisti presenti all'esterno del centro sportivo biancoceleste, ringraziando il club, i compagni, i sostenitori e la città di Roma per gli anni trascorsi in maglia laziale. Con il suo arrivo in Lombardia, si avvia così alle battute finali una delle operazioni più importanti del mercato rossonero.

Operazione da 30 milioni, contratto fino al 2031

Nella giornata di domani Gila sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi cinque anni. Alla Lazio andranno 25 milioni di euro di parte fissa più altri 5 milioni di bonus, anche se il 50% dell'incasso sarà destinato al Real Madrid in virtù degli accordi stipulati al momento del trasferimento del difensore nella Capitale. Per il centrale spagnolo è invece pronto un contratto con un ingaggio iniziale di 4,5 milioni di euro netti a stagione, destinato a crescere nel corso del rapporto.