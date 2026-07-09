Inter-Khalaili, il giocatore è in arrivo a Milano per le visite: il retroscena sulla scelta

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Khalaili sceglie l'Inter: sfuma il grande obiettivo di mercato del Napoli.

Anan Khalaili è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Inter, facendo così sfumare uno dei principali obiettivi del Napoli in questa prima fase del calciomercato estivo. I nerazzurri hanno accelerato con decisione nella trattativa, superando la concorrenza degli azzurri, ma anche di Atalanta, Cagliari e di alcuni club inglesi. L'esterno israeliano raggiungerà Milano nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e aggregarsi subito al ritiro della squadra di Cristian Chivu.

Accordo raggiunto, decisiva la volontà del giocatore

Intervenuto a Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha confermato la chiusura dell'operazione: l'Inter ha trovato l'accordo definitivo sulla base di 25 milioni di euro più bonus, con circa il 15% dell'incasso destinato al club di provenienza del calciatore. Secondo Marchetti, oltre al contatto con Chivu, è stata determinante la volontà di Khalaili, che ha scelto i nerazzurri affascinato dalla possibilità di disputare la Champions League e dall'esperienza vissuta a San Siro da avversario, individuando nello stadio milanese la sua prossima casa.