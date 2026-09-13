Juventus ko al 95'! L'ex Adzic gela Spalletti: il Sassuolo vince una partita folle

Juventus ko al 95'! L'ex Adzic gela Spalletti: il Sassuolo vince una partita folleTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:41Serie A
di Antonio Noto
Sassuolo-Juventus 3-2, finale incredibile: doppietta di Zhegrova inutile, Adzic decide nel recupero.

Il Sassuolo firma un'incredibile vittoria per 3-2 contro la Juventus al termine di una sfida esplosa nella ripresa dopo lo 0-0 dei primi 45 minuti. I bianconeri partono forte e colpiscono subito la traversa con Nico Gonzalez, mentre Koopmeiners spreca una grande occasione dal limite. I neroverdi rispondono con Doig e Sebastiano Esposito, riuscendo a mettere in difficoltà la retroguardia juventina con gli inserimenti. Nonostante i continui ribaltamenti di fronte, il primo tempo termina senza reti.

Zhegrova non basta alla Juventus: Adzic decide nel finale

Nella ripresa la Juventus prova ad aumentare la pressione, ma al 65' Sebastiano Esposito scatta sul filo del fuorigioco e supera Vicario per l'1-0. Da quel momento la partita diventa spettacolare: Edon Zhegrova firma il pareggio e il suo primo gol in bianconero, prima che un errore di Bremer permetta a Kieran Bowie di riportare avanti il Sassuolo. Nel recupero Zhegrova trova anche il 2-2 e sembra salvare la squadra di Spalletti, ma nell'ultima azione arriva la beffa: Vasilije Adzicriceve sulla sinistra e con un destro a giro batte Vicario, regalando ai neroverdi il clamoroso 3-2 finale.