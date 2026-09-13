Napoli-Bologna, Hamsik esplode di gioia al gol di Lobotka: esultanza con Decibel Bellini
Giornata speciale per i tifosi azzurri al Centro Commerciale La Cartiera di Pompei, dove l'ex capitano del Napoli Marek Hamsik è stato protagonista dell'evento "Un giorno col Capitano". Lo slovacco ha seguito con grande partecipazione la sfida di campionato tra Napoli e Bologna, terminata 1-0 al Maradona, vivendo con trasporto i novanta minuti della formazione azzurra.
Hamsik festeggia il connazionale Lobotka insieme a Decibel Bellini
Accanto ad Hamsik c'era Daniele "Decibel" Bellini, storico ex speaker del Maradona, con il quale ha condiviso la visione della partita. L'esplosione di gioia è arrivata in occasione del gol decisivo di Stanislav Lobotka, connazionale ed ex compagno di squadra di Hamsik al Napoli. L'ex capitano azzurro ha festeggiato con grande entusiasmo la rete del centrocampista, lasciandosi andare a una travolgente esultanza insieme a Bellini.
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