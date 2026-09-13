Primo ko per la Juventus, il Napoli accorcia a -1: la classifica di Serie A aggiornata

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Serie A, Juventus ko al 94': il Sassuolo vince 3-2. Napoli decimo, la classifica aggiornata

Partita pazzesca al Mapei Stadium e prima sconfitta in questo campionato per la Juventus di Luciano Spalletti, battuta 3-2 dal Sassuolo. Gran parte delle emozioni si concentra nel finale: Bowie firma il 2-1 all'88', poi Zhegrova, autore di una doppietta, trova il momentaneo pareggio al 91'. Quando la sfida sembra destinata a chiudersi sul 2-2, al 94' arriva il gol di Adzic, che regala ai neroverdi una vittoria incredibile.

Serie A, Napoli decimo a 6 punti: Lazio in testa

Il ko lascia la Juventus a 7 punti dopo quattro giornate, raggiunta proprio dal Sassuolo e dal Frosinone. In testa resta la Lazio con 10 punti, davanti a Roma, Inter e Cagliari a quota 9, con giallorossi e nerazzurri che hanno però disputato una partita in meno. Il Napoli, dopo il successo contro il Bologna, sale a 6 punti ed è decimo, a pari merito con Atalanta e Lecce. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.