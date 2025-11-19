Ufficiale
Juventus, Rugani ko: problema al soleo per il difensore, Napoli a rischio?
La Juventus perde Daniele Rugani. Il club bianconero ha comunicato sul proprio sito ufficiale il bollettino medico, con le condizioni del difensore, che ha riportato un infortunio. Di seguito il testo della nota: "In seguito a un problema muscolare accusato durante l'allenamento di martedi, questa mattina Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il Jimedical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra". Il centrale potrebbe così saltare la sfida del 7 dicembre al Maradona contro il Napoli.
