Sorpresa Roma, arriva il fedelissimo di Gasp: l'Atalanta libera gratis De Roon

vedi letture

Marten De Roon vestirà la maglia della Roma. L'Atalanta ha deciso di accontentare la richiesta del centrocampista olandese, che ha chiesto espressamente il trasferimento in giallorosso per ritrovare Gian Piero Gasperini. Attesa nella giornata di oggi, domenica 30 agosto, la definizione degli ultimi dettagli tra i due club. Secondo Sky, l'accordo tra Roma e Atalanta si baserebbe su un gentlemen agreement: nessun corrispettivo fisso, ma soltanto bonus legati a obiettivi sportivi, per un totale complessivo di circa 1 milione di euro.

De Roon-Gasperini, un feeling che dura da anni

Non è un mistero il legame tra De Roon e Gasperini, che a Bergamo hanno costruito insieme stagioni esaltanti. Il centrocampista olandese, arrivato nel 2016, è diventato negli anni uno dei fedelissimi del tecnico, tanto da esserne considerato quasi un prolungamento in campo. Con l'approdo di Gasperini sulla panchina della Roma, la suggestione di un possibile ricongiungimento si era fatta largo già nelle scorse settimane.

Cosa manca per la fumata bianca

Le parti sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli dell'operazione. Se le indiscrezioni verranno confermate, De Roon potrebbe presto sostenere le visite mediche e legarsi alla Roma, completando così un trasferimento che va incontro tanto alla volontà del giocatore quanto ai piani tecnici di Gasperini. Già oggi dovrebbero arrivare le firme.