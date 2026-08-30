Tuttonapoli Napoli-Como, tutti i precedenti: bilancio nettamente a favore degli azzurri

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Sono 19 le sfide disputate al Maradona tra le due squadre: la storia recente racconta di un dominio azzurro, ma il Como ha saputo insidiare gli azzurri

Il Maradona si prepara a ospitare la sfida tra Napoli e Como, match che mette di fronte la seconda e la quarta forza dello scorso campionato. Considerando tutte le competizioni disputate in casa azzurra, sono 19 i precedenti ufficiali tra le due squadre, con un bilancio di 14 successi partenopei, l'ultimo dei quali un 3-1 in Serie A nel 2024/25, 3 pareggi, l'ultimo 1-1 in Coppa Italia nella scorsa stagione con vittoria ai rigori dei lariani, e 2 vittorie del Como, l'ultima delle quali un 0-1 in Serie B nel 2003/04. Uno storico che pende dunque nettamente dalla parte del Napoli tra le mura amiche.

Napoli-Como, la storia completa: 37 sfide e un bilancio a senso unico

Allargando l'analisi a tutta la storia dei confronti tra le due squadre, comprese le gare disputate sul campo del Como, il quadro non cambia: nel corso della loro storia Napoli e Como si sono affrontate 37 volte, con un bilancio nettamente in favore degli azzurri, che vantano 21 vittorie contro le 7 dei lariani, a cui si aggiungono 9 pareggi. Un dominio storico che si è però parzialmente ridimensionato nelle stagioni più recenti: negli ultimi quattro scontri diretti, tutti disputati in Serie A, la situazione è perfettamente equilibrata, con una vittoria a testa e due pareggi, segno di un Como capace di reggere il confronto con avversari di categoria superiore.

Napoli-Como, curiosità e numeri: dal 7-0 del 1950 al recente tabù lariano

Tra le curiosità statistiche più interessanti emerse dai precedenti tra le due squadre, spicca un dato storico più unico che raro: per due volte il Napoli ha segnato 7 reti al Como nella stessa partita, in stagioni consecutive di Serie A, con un 7-0 nel 1950/51 e un 7-1 nel 1951/52. Tempi lontani, che contrastano con un dato più recente e meno favorevole agli azzurri: il Napoli non batte il Como da tre gare consecutive e ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime sette sfide contro i lariani, segno di come la squadra di Fabregas sia diventata negli ultimi anni un avversario tutt'altro che semplice da affrontare per gli azzurri.