Roma, offerta da 25mln per Rodrigo Mora: il Porto ne chiede 50, c'è anche il Galatasaray

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Roma, offerti 25 milioni per Rodrigo Mora: il Porto ne vuole 50, Galatasaray in corsa.

La Roma fa sul serio per Rodrigo Mora e ha presentato una prima offerta ufficiale per provare a portare nella Capitale il talento portoghese. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, il club giallorosso avrebbe messo sul tavolo una proposta da 25 milioni di euro per il cartellino dell'esterno del Porto. La società capitolina prova così ad accelerare per regalare a Gian Piero Gasperini il rinforzo offensivo richiesto per completare il reparto.

Roma-Rodrigo Mora, il Porto chiede 50 milioni: concorrenza del Galatasaray

La distanza economica resta però importante, considerando che il Porto valuta Rodrigo Mora circa 50 milioni di euro e continua contemporaneamente a trattare con il Galatasaray, altro club fortemente interessato al giocatore. Un ulteriore indizio sul futuro del portoghese è arrivato dall'esordio in campionato contro l'Alverca: Mora non è stato schierato dal primo minuto ed è entrato solamente al 74'. La Roma resta alla finestra e attende ora la risposta del Porto alla prima proposta da 25 milioni.