Derby di mercato per Spence, c'è anche il Milan: il Tottenham fissa il prezzo

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Milan e Inter sulle tracce di Spence: il Tottenham chiede circa 40 milioni.

Non c'è soltanto l'Inter sulle tracce di Djed Spence. Secondo quanto riportato da TEAMTalk, anche il Milan avrebbe manifestato interesse per il laterale inglese di proprietà del Tottenham, inserendosi così nella corsa al classe 2000. Gli Spurs sarebbero disponibili alla cessione e valuterebbero il giocatore circa 40 milioni di euro, con l'obiettivo di utilizzare le risorse ricavate dalla sua partenza per finanziare nuovi investimenti sul mercato. Spence sarebbe infatti tra i calciatori che potrebbero lasciare Londra durante questa sessione.

Spence tra Milan e Inter: il Tottenham chiede 40 milioni

Il Tottenham avrebbe già proposto Spence a diversi club, compresa l'Inter, che da tempo apprezza le caratteristiche dell'esterno. Anche il Liverpool sarebbe stato contattato, ma avrebbe scelto di non approfondire la pista. La novità è rappresentata quindi dall'inserimento del Milan, attratto soprattutto dalla duttilità del giocatore, utilizzabile sia sulla fascia destra sia su quella sinistra. Nel sistema di Ruben Amorim potrebbe trovare spazio su entrambe le corsie, mentre all'Inter il suo eventuale utilizzo sarebbe maggiormente orientato a destra, considerando la presenza di Federico Dimarco sul lato opposto. Il principale ostacolo resta però la valutazione del Tottenham, che chiede circa 40 milioni di euro per lasciarlo partire.