Napoli Basket show in EuroCup, Repesa fissa l'obiettivo: "Arriviamo primi o secondi"

Ancora una vittoria per il Napoli Basketball che supera in trasferta il Niners Chemnitz per 110-92, nella gara della settima giornata del Girone C di Eurocup. Gli azzurri trovano il break nel secondo quarto, reagiscono alla rimonta tedesca nel terzo e volano nell’ultimo parziale, riuscendo a conquistare la settima vittoria su altrettante partite disputate, mantenendo il primo posto nel raggruppamento. Ci sono 6 uomini in doppia cifra per la squadra di Repesa, il miglior realizzatore è Dowtin Jr. con 20 punti.



Parte bene Napoli con Seljaas e Tarczewski, Faggian sigla il 7-10 ma risponde King per la parità. Gli azzurri tentano un primo allungo trascinati da Ramsey e Dowtin Jr., 11-18, ma i tedeschi restano a contatto con Smith. Nel finale di quarto i canestri di Faggian e Petrucelli siglano il 22-24. Il secondo quarto è tutto per la squadra di Coach Repesa. Dopo l’iniziale pareggio di Burnham, Napoli piazza un parziale di 0-18 grazie alle triple di Spissu, Petrucelli e Ramsey ed il canestro del Capitano Caruso. Anche i padroni di casa segnano da 3 con Smith e Williams, accorciando nuovamente fino al -9,37-46 con Van Seckendorff. Il finale però vede Napoli, con Dowtin Jr. e Tarczewski, allungare sul 41-59 con i liberi di Jack White.

Il commento del coach Jasmin Repesa

Il Chemnitz gioca un ottimo terzo quarto. Williams colpisce dalla lunga distanza, Atkins e Mikesell portano il punteggio sul 63-68. Gli azzurri tornano a segnare con Petrucelli, i canestri di Seljaas, Dowtin Jr. e Spissu rimettono la squadra di Repesa in doppia cifra di vantaggio. Si va all’ultimo intervallo sul 69-79 Napoli. Gli azzurri sono straordinari protagonisti nell’ultimo quarto. Inizia Dowtin Jr. con le triple, Caruso con 8 punti consecutivi, Napoli vola e tocca il +28 con Spissu e Ramsey, 110-82. I minuti finali servono solo a fissare il punteggio sul 90-112 finale, Napoli vince ancora, sono 7 su 7 e primato in Eurocup.

"La chiave per la vittoria è stato il controllo dei rimbalzi e la gestione delle palle perse. Quando siamo riusciti a farlo abbiamo giocando una grande pallacanestro, è successo nel secondo e nell’ultimo quarto. Nel primo quarto 6 palle perse e abbiamo concesso canestri facili ai nostri avversari. I nostri avversari sono grandi tiratori dal perimetro e ogni volta che durante la partita, la nostra difesa è stata meno aggressiva, sono riusciti a tirare con alte percentuali. Con una difesa più forte abbiamo fatto la differenza. Sono contento della vittoria che ci porta ad un passo dalla qualificazione, primo obiettivo, ma ora vogliamo fare di tutto per finire primi o secondi ed avere il vantaggio del fattore campo ai playoff."