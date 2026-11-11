Ufficiale Cagliari, svolta per il nuovo stadio Gigi Riva: progetto da 220mln per Euro 2032

Cagliari, pubblicato il bando per il nuovo stadio Gigi Riva: progetto da 220 milioni e obiettivo Europei 2032.

Passo decisivo verso la realizzazione del nuovo stadio del Cagliari, destinato a sostituire il vecchio Sant'Elia e a portare il nome della leggenda rossoblù Gigi Riva. Il Comune di Cagliari ha ufficialmente approvato e pubblicato il bando per la costruzione dell'impianto, aprendo la procedura agli operatori economici interessati. Da oggi decorreranno 60 giorni per la presentazione delle offerte, prima della successiva valutazione e aggiudicazione. Il Cagliari Calcio, che nelle scorse settimane ha presentato un progetto da 220 milioni di euro per uno stadio moderno, tecnologico e sostenibile, non godrà di alcun diritto di prelazione, escluso dalla normativa vigente.

Nuovo stadio Cagliari, Giulini esulta: “Non è una promessa, è un fatto”. Obiettivo Euro 2032

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha accolto con grande soddisfazione la pubblicazione del bando, celebrando sui social un momento fondamentale per il futuro del club. “Un passo decisivo è stato compiuto. Non è un annuncio, non è una promessa: è un fatto. Dopo anni di duro lavoro, risorse investite e tante persone che non hanno mai smesso di spingere. Oggi il nuovo stadio entra nella fase cruciale e questa volta il futuro deve diventare realtà”. La pubblicazione del bando rappresenta inoltre un passaggio importante per le ambizioni internazionali della città: Cagliari resta infatti in corsa per ospitare alcune partite degli Europei 2032, che saranno organizzati congiuntamente da Italia e Turchia. La realizzazione dell'impianto dipenderà ora dall'esito della procedura di gara.