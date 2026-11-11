Torino, Abate senza portieri: tutti e tre in nazionale! Convocato un classe 2009

Torino, Abate senza i tre portieri della prima squadra: Perri torna nel Brasile, Goralczyk aggregato al Filadelfia.

Situazione insolita in casa Torino alla ripresa degli allenamenti al Filadelfia in vista della trasferta di Napoli: Ignazio Abate dovrà lavorare senza nessuno dei tre portieri della prima squadra. Lucas Perri, Mascardi e Siviero figurano infatti tra i 15 calciatori granata convocati dalle rispettive nazionali, costringendo lo staff tecnico a ricorrere al settore giovanile. La notizia più importante riguarda Perri, richiamato dal Brasile di Carlo Ancelotti dopo circa un anno e mezzo di assenza. L'estremo difensore parteciperà alle amichevoli contro Giappone e Singapore, in programma rispettivamente il 14 e il 17 novembre, dopo aver mostrato segnali di crescita nelle ultime settimane.

Torino, Abate pesca dal settore giovanile: Goralczyk in prima squadra, le novità su Mascardi e Siviero

Per completare il reparto dei portieri, Abate aggregherà alla prima squadra Karol Goralczyk, talento polacco classe 2009 dell'Under 18, già coinvolto negli allenamenti dei granata nelle scorse settimane. Gli allenamenti congiunti con la Primavera offriranno inoltre un'opportunità a Francesco Cereser e Andrea Dorigo, quest'ultimo già presente durante il ritiro estivo di Pinzolo. Intanto Mascardi sarà impegnato con l'Under 21 nelle amichevoli contro Francia e Belgio, mentre Siviero risponderà alla convocazione dell'Under 20. Bisognerà invece attendere almeno l'inizio della prossima settimana per rivedere Yannick Boerleider, chiamato dal Suriname per le sfide contro Lituania e Turchia.