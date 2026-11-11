Zidane esce allo scoperto: “Un giorno mi piacerebbe allenare la Juventus”

L'ex fuoriclasse francese esce allo scoperto e non nasconde il desiderio di sedersi un giorno sulla panchina della Juventus.

Il legame con la Juventus è rimasto forte, anche dopo tanti anni dall'addio al calcio giocato. Zinedine Zidane non nasconde il desiderio di tornare, un giorno, a Torino in una veste diversa, questa volta da allenatore. Alla vigilia della sfida tra Francia e Italia a San Siro, l'ex fuoriclasse francese ha risposto senza esitazioni a una domanda sul possibile futuro sulla panchina bianconera, ricordando soprattutto il rapporto con Marcello Lippi, suo allenatore durante l'esperienza juventina: "Se mi piacerebbe allenare la Juventus? Sì, però non si sa mai. Lippi mi ha insegnato che non bisogna mai fermarsi, che bisogna insistere sempre. Io all'inizio non giocavo bene: i tifosi e la stampa non mi amavano. Ho sofferto un po', ma Lippi mi ha detto che avrei giocato nella sua Juve: gli devo tutto. Un giorno mi piacerebbe, sì, perché no, se continuerò a fare l'allenatore".

Il ricordo di Lippi e gli insegnamenti del calcio italiano

Nel corso della conferenza stampa, Zidane ha ripercorso anche ciò che l'esperienza in Serie A gli ha lasciato dal punto di vista tecnico e tattico. Un percorso di crescita nel quale l'allenatore toscano ha avuto un ruolo fondamentale, trasmettendogli conoscenze che ancora oggi fanno parte del suo bagaglio professionale: "Onestamente, la tattica. Con Lippi facevamo tanti minuti di tattica ogni giorno: per uno come me, che voleva sempre il pallone, ha significato imparare tanto. Un maestro come Lippi mi ha insegnato tanto a livello tattico. Inoltre, mi ha dato grandissima fiducia e ho cercato di restituirgliela sul campo: a Milano abbiamo giocato delle belle partite".