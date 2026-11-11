Inter, altro stop per un titolare: salterà Croazia-Inghilterra. Sospiro di sollievo per Thuram

Inter, Spence salta la Croazia e punta alla Spagna. Thuram si sottopone a nuovi esami: possibile affaticamento.

Nuovo problema fisico in casa Inter durante la sosta per le Nazionali. Dopo gli stop di Marcus Thuram e Stankovic, anche Djed Spence è stato costretto a rallentare: il terzino inglese, secondo quanto riferito da Sky Sport, si è allenato a parte nella giornata di oggi e non prenderà parte alla sfida tra Inghilterra e Croazia in programma domani. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni, con l'obiettivo di recuperare in tempo per il big match contro la Spagna, previsto per domenica 15 novembre.

Inter, Thuram sotto osservazione: l'esito dei nuovi accertamenti

Arrivano intanto aggiornamenti anche sulle condizioni di Marcus Thuram, rientrato a Milano dopo aver lasciato il ritiro della Francia. L'attaccante nerazzurro si è sottoposto agli esami che hanno confermato un affaticamento muscolare. Nei prossimi giorni proseguirà il percorso di recupero allenandosi a parte, con l'obiettivo di tornare a disposizione già per la prossima sfida dell'Inter contro l'Atalanta.