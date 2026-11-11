Juventus, Spalletti ritrova tre giocatori: Conceiçao già in gruppo

Juventus, Spalletti può recuperare Conceição, Cambiaso e Nico Gonzalez per il Venezia. Yildiz atteso a dicembre.

Buone notizie per Luciano Spalletti, che potrebbe recuperare tre giocatori importanti alla ripresa del campionato. Secondo quanto riferito dal giornalista Francesco Cosatti a Sky Sport, Francisco Conceiçao ha svolto interamente l'allenamento odierno insieme al resto dei compagni, compiendo un passo significativo verso il rientro. Segnali incoraggianti arrivano anche da Andrea Cambiaso e Nico Gonzalez, entrambi al lavoro per tornare a disposizione in occasione della sfida contro il Venezia, in programma il 22 novembre. Tre possibili recuperi che permetterebbero al tecnico bianconero di ampliare le alternative a disposizione.

Juventus, quattro giorni di riposo alla Continassa: Yildiz punta al rientro a dicembre

Nel frattempo, Spalletti ha concesso quattro giorni di riposo ai calciatori rimasti alla Continassa durante la sosta per le Nazionali. Sono undici, infatti, i giocatori della Juventus impegnati con le rispettive selezioni, mentre gli altri potranno approfittare della pausa per recuperare energie in vista dei prossimi appuntamenti. Resta invece ancora indisponibile Kenan Yildiz, il cui ritorno è previsto per dicembre. Lo stesso calciatore ha recentemente espresso la speranza di rientrare presto, ma il suo recupero richiederà ancora tempo. La Juventus conta dunque di ritrovare progressivamente alcuni elementi fondamentali per affrontare i prossimi impegni stagionali.