Inter, Thuram rientra a Milano: nuovi esami dopo la lesione, cosa filtra sul recupero

Inter, Thuram torna ad Appiano Gentile dopo l'infortunio con la Francia: nuovi esami e ottimismo per l'Atalanta.

Marcus Thuram è rientrato a Milano dopo aver lasciato il ritiro della Francia a causa di un problema muscolare. L'attaccante dell'Inter, convocato da Zinédine Zidane per gli ultimi due impegni di Nations League dopo aver saltato il precedente raduno, è stato costretto a fermarsi per una lesione al muscolo ischiocrurale destro, come comunicato dalla Federcalcio francese. Il classe 1997, reduce da nove presenze consecutive da titolare e dal gol segnato contro il Como, ha raggiunto il centro sportivo di Appiano Gentile, dove sarà seguito dallo staff medico nerazzurro.

Inter, Thuram verso nuovi accertamenti: c'è ottimismo per il recupero contro l'Atalanta

Secondo quanto riferito da Sky Sport, Thuram si sottoporrà nelle prossime ore a ulteriori accertamenti per stabilire l'effettiva entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Al momento filtrerebbe un certo ottimismo sulla possibilità di averlo a disposizione per la sfida di campionato contro l'Atalanta, in programma il 22 novembre. Cristian Chivu, tuttavia, non intende correre rischi e attenderà l'esito degli esami prima di prendere qualsiasi decisione. L'eventuale recupero dell'attaccante sarebbe particolarmente importante per l'Inter, reduce dal successo contro il Como che ha permesso ai nerazzurri di portarsi a un solo punto dalla Lazio capolista.