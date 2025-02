Ufficiale Ko 5-1 all'Olimpico, il Monza cambia ancora: esonerato Bocchetti, torna Nesta

Neppure il cambio in panchina ha sortito gli effetti sperati. Il Monza, così, dopo Nesta - che ora torna al suo posto - decide di esonerare anche Bocchetti. Fatale la sconfitta contro la Lazio all'Olimpico per 5-1. Ecco la nota ufficiale del club biancorosso: "AC Monza comunica di aver deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Salvatore Bocchetti, che ringrazia per il lavoro svolto e a cui augura ogni fortuna per il suo futuro professionale".

