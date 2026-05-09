Atalanta, rischia anche il ds D'Amico: per sostituirlo c'è Giuntoli in pole

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Sia il direttore sportivo Tony D’Amico sia l’allenatore Raffaele Palladino non hanno la permanenza assicurata in nerazzurro.

L’Atalanta valuta cambiamenti importanti in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Massimiliano Nebuloni di Sky Sport, sia il direttore sportivo Tony D’Amico sia l’allenatore Raffaele Palladino non hanno la permanenza assicurata in nerazzurro. In particolare, il nome di D’Amico continua a essere molto apprezzato da diversi club di Serie A. Il dirigente era già finito nel mirino del Milan nella scorsa primavera, prima della scelta definitiva di affidarsi a Igli Tare, e potrebbe tornare d’attualità qualora i rossoneri decidessero di cambiare nuovamente assetto dirigenziale.

Atalanta, Giuntoli in pole per il dopo-D'Amico

Non solo Milan: anche la Roma starebbe seguendo con attenzione la situazione del ds atalantino. Stavolta, spiega Sky Sport, la famiglia Percassi potrebbe anche decidere di lasciarlo partire. Proprio per questo motivo, l’Atalanta avrebbe già iniziato a guardarsi intorno e il principale candidato per raccogliere l’eredità di D’Amico sarebbe Cristiano Giuntoli, ex dirigente di Napoli e Juventus.